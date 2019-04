A Jorge Benito lo mataron

…. Bueno ahora te voy a explicar lo de la muerte de mi amigo Jorge Benito Rico. Ha pasado ya un tiempo, pero me apetece compartirlo y que lo publiquéis. Fue el miércoles 15/04/2015, en la cárcel de Estremera. Le daban siempre mucha medicación y para dos días (de lunes a miércoles, de miércoles a viernes y de viernes a domingo). Yo creía que le daban mucha. Ese día se sentó en mi mesa a comer y le dije «Jorgito no te comas todo eso, que ya está bien de pastillas», y me dijo «que va, si mira todavia tengo aquí la del lunes». Vamos que pasaba mucho de ellas. Solo de vez en cuando. Habló conmigo de cosas coherentes. Subimos a las 13’45, hasta las 16’45 que nos abrían. Vivía con una persona que yo conocía bastante bien también. Y cuando bajó por su pie (yo no le vi) se fue a enfermeria con los verdugos, y según me dijo la gente que le vio, iba bien. Le pregunté al chaval ese que vivia con él qué habia pasado y me dice que nada, que le habían visto un poco a gusto y para que lo viera el médico. Pero que había estado todo el chape hablando con él, y que a las 16’30 había saltado de la cama y se había vestido, pero que no iba de sobredosis. Me dijo que iba a gusto, de comerse un par de pastillas, su metadona, como hacía siempre. Voy a la garita de los gichos, para que me sacaran a ingresos a realizar un a llamada intercentro con Brieva, con una chavala que tenia autorizada, y me dicen que el subdirector de seguridad ha dado la orden de que no puede salir nadie de los módulos. Entrabamos a cenar a las 19’15 y ya eran mas de y media y seguiamos en el patio. Y de repente veo pasar al helicóptero. Y supe que el colega iba allí, seguramente ya muerto.

Lo primero, si una persona está con sobredosis, no habla y menos cosas coherentes. Segundo, si lo ven «puesto» y le llevan a enfermeria y allí dice que se ha comido un montón de pastillas, le meten un contrarestante que le quitan casi todo el pedo. Y si vieran que ya está demasiado afectado, immediatamente tendrían que llebarlo al hospital más cercano. ¿Porqué le tuvieron mas de 3 horas en enfermeria? ¿Lo querian matar? Puede ser. Por haber tenido muchas guerras con los guichos, denuncias que no les gustó a esta gentuza. O nose, le pegaron y se les fue de las manos. Por 1000 cosas pudo ser.

Cuando llegó una jueza y policias para hablar con su compa de chavolo y prestarle declaración y todo el rollo, entre sus ropas habia un bolsón lleno de pastillas. Y claro, dijeron immediatamente que habia muerto por sobredosis de pastillas. Que igual se había suicidado !Por favor! Yo a este amigo le conocí con 10 años y habíamos comido pastillas como si fueran caramelos. Enganchados a la heroina y cocaïna desde los 12. A parte, tenia previsto un vis a vis con su madre, que llevaba sin verla 5 años, y estaba muy ilusionado. Vamos, yo sé que esa persona no intentó quitarse la vida. Lo mataron los verdugos esos.

Un compa.

Abril 2019.