Desde la prisión de Córdoba “Me tienen saliendo solo, como a un tigre en una jaula”

Aquí va parte de una carta que nos hizo llegar Daniel Sánchez, preso en la cárcel de Córdoba. En el momento de redactar estas líneas, el compañero se encontraba aun en régimen de aislamiento, aunque por lo que sabemos, ahora se encuentra en segundo grado, en la misma prisión. Debajo del texto ponemos su nombre completo y dirección por si queréis escribirle.

Buenos días compañerxs,

Llevo en esta prisión de Córdoba desde finales de junio, y aquí me tienen una vez más en aislamiento, saliendo solo en 91.3, como a un tigre que ponen en una jaula alejado de todo y de todos. Aquí me tienen y de ese modo, la Junta de Tratamiento, directora, seguridad y toda demás gente. ¿Para qué están todos los programas de régimen cerrado? Solo están para que se cuelguen las medallas y se lleven el dinero por la cara, porqué yo aquí en el tiempo que llevo solo ha venido 3 veces la psicóloga, ya que estoy apuntado al programa de régimen cerrado individualizado. Pero me siento indefenso e indignado, porqué me siguen sacando solo y no tengo actividad ninguna.

Otra cosa es el tema del médico, que me quitó la medicación para la depresión, y otra para los impulsos, que tengo recetadas por los psiquiatras. También se pasa consulta médica detrás de unos barrotes. El día 21/09/2022 el médico pasó “consulta médica” y le comenté lo de la cadera, que tengo muy mal y que me cuesta andar por la paliza que me dieron en la prisión de Castellón II. Se lo dije al médico e hizo caso omiso y cuando le dije si podían hacerme una radiografía me respondió “Eso no es nada”. Y con las mismas se fue el maldito. Así trata a todos los que estamos en la galería 2 de aislamiento, y personas que necesitan medicación no hace caso de nada.

Un fuerte abrazo para todxs aquellxs que luchan y que sacan toda la verdad que ocurre en las cárceles.

Para escribir al compañero: