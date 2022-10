Todo mi respeto por lxs compas que lucharon. Carta desde Daroca.

Donem llum a les paraules que ens envia un company que està pres a la presó de Daroca, a Zaragoza. En aquesta carta, que demana que publiquem, dóna suport a Mohamed Achraf, comparteix la seva alegria per l’alliberament d’Alberto Romero Varela i exposa els seus pensaments sobre els canvis de les quatre parets que l’acompanyen de fa temps. Seguim tenint present a la penya que pateix l’aïllament social. No les deixem de banda.

Octubre 2022. Centre Penitenciari Daroca.

Es toda una ¡victoria! haber logrado la liberación de ‘Alberto Romero Varela’, enfermo de cáncer (x desgracia) y muy grave, la lucha de toda su gente (entre otra) consiguió su ¡liberación!

¡Perdonad k haya empezado sin decir ni ¡hola!, sinceramente estoy ¡eufórico! x lo logrado y puede k esto sea la causa.

¡¡Aupa kompañerxs!!

Desde el centro exterminio Daroca os escribo, donde estoy en la actualidad, viendo como ha cambiado, tanto en las muchísimas reformas k han hecho, reformado chabolas, duchas, creando aulas destinadas al ‘Gimnasio’, k está funcionando bien, ‘Biblioteca’ k esta ya deja mucho k desear pues apenas hay unos cuantos libros, revistas viejas, donadas en su mayor parte x los propios compañeros, especialmente los Vascos, todo ello en una estantería pequeña al fondo d ella sala, alguna mesa con sillas si hay suerte, pero la cuál es imposible usarla para leer, estudiar o escribir, al ocuparla unos cuantos ‘compañeros’ (con la radio.cd incluida y no a volumen bajo) k la han ‘ocupado’ para meterse allí sus rayas de pastillas machacadas y colocados, hablar de cosas k no me importan, pero impiden k pueda utilizar la ‘Biblioteca’ para lo k es, ¿no habrás visto k hay dos cámaras k ven ¡todo! y parece k no les importe, así k luego dicen k se les han “chivado”, ¡increíble! x lo k apenas entro, solo alguna vez de forma excepcional para ver si hay algo nuevo para leer k valga la pena, todo deprisa k puedo. Además hay otra sala con unas mesas largas k ni sé para k está destinada, ¡no hay nada! solo es empleada para lo mismo e pensado k la ‘Biblioteca’, también con “bonitas cámaras”, total, ya pueden reformar toda la k kieran, no podrán tapar jamás el dolor, sufrimiento, lucha de tantos “compañeros” k akí dejaron sus vidas y gritan pidiendo reivindicación, pidiendo “justicia”, k se sepa k ellos murieron de “Luchadores Natos, Anarkistas la gran mayoría” Y aún no me creáis, en la celda k estoy, aún estando solo viviendo ¡no lo estoy! cada uno pensad lo k keráis, pero incluso ¡hablamos! será k estoy ‘loco’ ¿k no?

Kiero decir al compa / camarada ‘Mohamed Achraf k tiene todo mi apoyo, k no es mucho por las condiciones en las k estoy, pero sé k ese puto talego de Málaga tiene mala fama y bueno, con lo k nos dices, queda corroborado, x desgracia. Se sabe que el fascismo está potente y x consiguiente la discriminación a la cuál está clarísimo te están aplicando. Ánimo, mucho ánimo, fuerza, Anarkía, ya k no cabe duda k vales, mucho + k ellos, y lo demuestras/tais día a día. ¿k puedo deciros? solo k aguantéis, demostradles k vales mucho + k todos estos, estoy seguro k x mucho k hagan, no podrán contigo, ni con ningún de vosotrxs, piensa k todo pasa y lograrás ser LIBRE, te ayuda ¡’Ala’! (con todo mi respeto) Sabes k no te abandona, el ‘Corán’ (k he leído) así viene a decirlo, eres un ¡ejemplo! para todos, y sinceramente, te doy mi palabra que ¡Te admiro! y ¡Muchxs otrxs también! eso es seguro. Fuerza, fuerza, mucho ánimo, no estás solo. Y otra cosa, Moha, piensa bien todo y ¿k sentido tiene la Huelga de hambre? creo en mi opinión, k les estás dando el gusto de verte como estás destrozando tu cuerpo, sabes bien k tienes k cuidarlo, eso también lo pone en una ‘sura’ de Corán, es tu decisión, y la respeto, solo párate a pensar en k estás dándoles el gusto a los k te/os están discriminando, pero solo es mi opinión, te ¡Apoyaré! os apoyaré a todxs musulmanes ¡SIEMPRE, nunca lo dudes! y lo último, “vencer también es aguantar día a día”

¡¡Bien x los compas de Brians II !! sé lo que hay por los talego de Cataluña, ya k he estado en “Ponent” en dos ocasiones y lo k vi fue algo k aún me duele ¡murió un amigo en su celda, y el marrón fue para un chaval k vivía con él hacía poco y no tenían ni un problema, pero apareció ¡muerto! en Paraguayo diciendo k este chaval lo mató en la celda, en fin, ¡sobran palabras! sabemos todos es lo k hay ¡Ánimo desde Daroca!

En lo k respecta a mi, tengo miedo ¡si!, ya k no sé si lograre salir de esta vivo, salgo pronto, en Mayo del 2025, está, es la condena + pequeña que pago, pero en una movida, se me fue la olla, dije alguna cosa k nunca debí decir, pero perdí tanta sangre k deliraba, al día de hoy sigo sin haberme recuperado, y esto pasó el 19/06/22 en la madrugada, desde las 3:00h estuve sangrando x cuatro sitios a chorro y ¡no palmé! quedé dormido en la cama sangrando y me despertaron al abrir la puerta, y creí k no saldría vivo de esta, esta claro k no es mi destino y he decidido ¡vivir! ya está todo arreglado y aseguro a todxs k leeís esto k para nada volveré a atentar contra mi vida ¡PALABRA! fuera tengo mucho x lo k luchar, tengo amigos k me apoyan y ayudan así, por lo k ¡ no les defraudaré !

Así la verdad k el compañerismo esta patente x su ausencia (excepto x algunos k si lo son) contando con los dedos y me sobran, ello en el módulo tres incluso he visto pasear a un preso con un funcionario, como sin nada, k no digo k no se pueda hablar con ellos, pero lo k vi, me dio vergüenza ajena. ¡ jamás lo había visto en 30 años o más de talego k x desgracia llevo! Esta claro k todo ya es muy diferente algo k era la kárcel y nuestras normas internas, k no están escritas pero sabidas por todxs, las k ya ni se respetan, te niegan un puto café teniendo para él, da igual tengas 1 euro o 40, ¿te sacará de pobre un café? o un trago teniendo + de 1/4 de petaca, ¡increíble! la mayor parte hacen todo k les dicen y no lo cuestionan, ¿ de k sirve toda la lucha k hubo antes? de no ser por esa gente ¡hombres! k lucharon x los vis a vis, las TV, radio, y muchas más cosas, ¿k tendríamos? y ni lo agradecen k x lo menos respeten la memoria de todos los compañeros k lucharon y sufrieron tantísimo en su día ¡parece lo hayan olvidado! o nisikiera piensen en esto, menuda vergüenza, k no digo k nos pongamos a liar ninguna ¡k va! ahora es todo diferente y nos hemos de adaptar a los tiempos, pero me duele que ni se recuerde lo k hicieron compañerxs para k tengamos tantos ‘lujos’ como tenemos hoy.

¡TODO MI RESPETO X COMPAS k lucharon x los derechos k tenemos y muchos murieron x ello, NO PODRÉ OLVIDARLES JAMÁS, conocí a muchos, oki muertos e incluso, YO TAMBIÉN HE LUCHADO y sufrido mogollón y ya ves/veís ¿para que? !!Ahora ya con, con el cuerpo hecho mierda, el coco rayado, loco, a mis 48 años, ¡paso ya de todo! Seguiré luchando hasta la muerte como buen analista, pero sé donde y como ya con la violencia poco se logra, hay otras formas para la lucha con sus armas, pero claro, si no aprendes poco podrás hacer ¡está claro!

Compañeros, amigxs dentro y fuera. Si me pasara algo tened claro 100% k no será x mi voluntad.

¡¡SALUDOS LIBERTARIOS ANARKISTAS PARA TODXS!!

¡ BORROKA DA BIDE BAKARRA!

¡EGURRE!!!